أرسنال الإنجليزي يمدد عقد لاعبه جو ويلوك

وقع جو ويلوك لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، على عقد طويل الأمد مع النادي اللندني.



وكان ويلوك 20عامًا، والذي يلعب مع المنتخب الإنجليزي للشباب، ظهر مع الفريق الأول هذا الموسم بشكل كبير، حيث شارك كأساسي في أول 3 مباريات مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.



وقال ويلوك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "كان هذا هو الصواب بالنسبة لقلبي وعقلي، أن أكمل مسيرتي هنا".



وأضاف: "المدرب وضع الكثير من الثقة، ليس بي أنا فقط، بل لباقي اللاعبين الشباب حتى الأن في هذا الموسم، كل يوم في التدريبات يمنح التشجيع والتحفيز لنا".



وقال الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق، إن العقد الجديد يعتبر مكافأة لويلوك على أدائه في العام الماضي.



وأضاف: "أنه قوي من الناحية الفنية، وأظهر الثقة في الاضطلاع بالمسئولية واللعب بأسلوبه مهما كانت الظروف أو موقعه في الملعب".



واختتم إيمري تصريحاته قائلًا: "إنني أتطلع إلى العمل معه من أجل مساعدته على مزيد من التطور وزيادة إمكانياته".