أريولا يبدأ مغامرته مع ريال مدريد

أجرى ريال مدريد مرانا جديدا الخميس في إطار الاستعدادات لمواجهة ليفانتي المقررة السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وكان ظهور حارسه الفرنسي الجديد ألفونس أريولا من أبرز المستجدات به إلى جانب غياب لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة بالفخذ الأيمن.



وكانت مشاركة أريولا في مران السبت من أبرز المستجدات حيث خاض بذلك أول تدريبات له مع الريال منذ انضمامه للقلعة البيضاء قادما من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.



وتدرب الحارس الفرنسي إلى جانب زميليه كورتوا وألتوبي بشكل طبيعي وتؤكد كل المؤشرات أنه سيكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي.



ومن المقرر أن يقدم أريولا الجمعة أول مؤتمر صحفي له كلاعب في ريال مدريد، وذلك عقب أخر جلسة مران للفريق عشية المباراة التي ستقام على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".