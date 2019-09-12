بيكهام يواصل استهداف نجوم برشلونة

واصل النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، اهتمامه بالتعاقد مع نجوم برشلونة الإسباني، برغبته في ضم المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.



وكانت عدة تقارير صحفية إسبانية مساء الأربعاء الماضي، أشارت إلى أن بيكهام تواصل مع ليونيل ميسي، لضمه في نادي إنتر ميامي خلال الموسم المقبل.



ويسعى بيكهام لاستغلال بند في عقد ميسي يسمح له بمغادرة النادي الكتالوني مجانا في يونيو المقبل، حال أراد ذلك، لكن بشرط الرحيل إلى دوري من المستويات الأدنى.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن بيكهام رئيس إنتر ميامي، يحاول ضم سواريز، خاصة أن النجم الأوروجواياني يمتلك علاقة جيدة مع بيكهام.



وأوضحت الصحيفة أن سواريز سينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2021، ما يعني انخفاض قيمته التسويقية بالموسم المقبل، الأمر الذي سيتيح الفرصة لبيكهام لضمه بسهولة.



ويسعى بيكهام لضم كوكبة كبيرة من النجوم الأوروبية لنادي إنتر ميامي، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، والإنجليزي واين روني مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي، وفقا لما أشارت إليه تقارير صحفية في وقت سابق.



وسيلعب نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي خلال الموسم المقبل، ليصبح أول فريق من مدينة ميامي يلعب في المسابقة منذ ميامي فيوشن عام 2001، والذي تم حله بعدها بعام واحد.