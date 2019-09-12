داعية إسلامى: رفض تمثيل الصحابة فى الدراما نابع من «العاطفة»

قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، إنه لا يوجد نص بجواز أو منع، تمثيل شخصيات الصحابة في الأعمال الدرامية، وإنما الأمر يرجع إلى إعمال العاطفة والعقل.



وأضاف خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن أحيانًا العاطفة تغلب العقل، وأحيانًا العقل يغلب العاطفة.



وأردف: «مسألة تمثيل الصحابة، نرفضها بالعاطفة، لأننا نقول من يقدر تمثيل الصحابة، أما العقل فيقول إن تقديم صورة طيبة وجميلة عن الصحابة ترسخ صورتهم في ذهن الأطفال».



ولفت إلى أن النبي كان عائدًا من غزوة، فذهب يتوضأ هو والمغيرة، وتأخر وكادت الشمس تشرق، فانقسم الجمع فريقين، فريقًا يرى بدء الصلاة قبل أن ينتهي الوقت، وفريقًا آخر رفض عاطفته ألا يؤمهم النبي في الصلاة.

