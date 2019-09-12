كواليس تحضير أنجلينا جولي لشخصية "ملافسينت".. فيديو

قدمت النجمة العالمية أنجلينا جولي، فيلم "ملافسينت"، في عام 2014، والفيلم من نوعية فانتازيا، ومن إنتاج والت ديزني.وعرض برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، كواليس استعداد أنجلينا لأداء شخصية الجنية والماكياج الخاص بها والذي اشتهر بشكل كبير بعدها واتخذه البعض مظهرًا للاحتفال بالهالوين أو عيد الرعب.قصة الفيلم كانت تدور حول الجنية الصغيرة "ملافسينت"، والتي تربت في إحدى المدن مع مجموعة من المخلوقات الغريبة بعد رحيل والدتها، وأغرمت منذ طفولتها بشاب من أبناء القرية ولكنه غافلها وسرق منها جناحيها وهما مصدر قوتها.ويعتلي الشاب بعدها كرسي الحكم بعد زواجه من ابنة الحاكم، وإنجابه فتاة القت ملافسينت عليها تعويذة الأميرة المنومة والتي لا تستفيق إلا بقبلة حب حقيقي.وفي نهاية القصة تتقرب ملافسينت مع الفتاة أرورا، وفي عيد ميلادها الـ 16 تنام الفتاة فتأتي لها ملافسينت بشاب حتى يقبلها ولكنها لا تستيقظ حتى قبلتها هي وعرفت بعدها أن حبها الحقيقي وليسحب الحبيب، وينتهي الفيلم بعد معركة تدور بين ملافسينت ووالد الفتاة تنتهي بتفوق ملافسينت بمساعدة أرورا.الفيلم بطولة أنجلينا جولي، وشارلتو كوبلي، وإيل فانينغ، وسام رايلاي.