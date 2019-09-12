الخميس 12 سبتمبر 2019 الموافق 13 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كواليس تحضير أنجلينا جولي لشخصية "ملافسينت".. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:57 م
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
سناء إسماعيل
طباعة
قدمت النجمة العالمية أنجلينا جولي، فيلم "ملافسينت"، في عام 2014، والفيلم من نوعية فانتازيا، ومن إنتاج والت ديزني.

وعرض برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، كواليس استعداد أنجلينا لأداء شخصية الجنية والماكياج الخاص بها والذي اشتهر بشكل كبير بعدها واتخذه البعض مظهرًا للاحتفال بالهالوين أو عيد الرعب.

قصة الفيلم كانت تدور حول الجنية الصغيرة "ملافسينت"، والتي تربت في إحدى المدن مع مجموعة من المخلوقات الغريبة بعد رحيل والدتها، وأغرمت منذ طفولتها بشاب من أبناء القرية ولكنه غافلها وسرق منها جناحيها وهما مصدر قوتها.

ويعتلي الشاب بعدها كرسي الحكم بعد زواجه من ابنة الحاكم، وإنجابه فتاة القت ملافسينت عليها تعويذة الأميرة المنومة والتي لا تستفيق إلا بقبلة حب حقيقي.

وفي نهاية القصة تتقرب ملافسينت مع الفتاة أرورا، وفي عيد ميلادها الـ 16 تنام الفتاة فتأتي لها ملافسينت بشاب حتى يقبلها ولكنها لا تستيقظ حتى قبلتها هي وعرفت بعدها أن حبها الحقيقي وليسحب الحبيب، وينتهي الفيلم بعد معركة تدور بين ملافسينت ووالد الفتاة تنتهي بتفوق ملافسينت بمساعدة أرورا.

الفيلم بطولة أنجلينا جولي، وشارلتو كوبلي، وإيل فانينغ، وسام رايلاي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. أنجيلينا جولى داخل كواليس فيلم "Maleficent"

أنجلينا جولي تجهز لتصوير فيلم خيال علمي جديد

طرح فيلم "Maleficent 2" لأنجلينا جولي فى مايو 2019

"الأرملة السوداء" الممثلة الأعلى أجرًا في هوليوود

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة

منذ يومين

ناسا: كويكب ضخم يضرب الأرض غدًا

منذ يوم

معلقًا على فتوى لـ"الإفتاء".. خالد الجندي: أنا في حيرة من أمري

منذ يوم

ارتفاع ضحايا انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن لـ8 وفيات

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

"فيفا" يعلن معايير كأس العالم للأندية

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

"سرق أموال والدته.. وشرد أسرة أخيه المتوفي".. شقيق محمد علي يفضحه

"من الجن إلى القتل".. تفاصيل 33 يومًا حسمت قضية "إسراء غريب"

أيام زمان

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

الصحة

أول محاولة لعلاج الإيدز لدى مريض بالغ باستخدام تقنية جدلية

أستاذ جراحة الصدر: التدخين..السبب الرئيسي لسرطان الرئة

طبيب يكشف.. نتائج حرائق الأمازون على الجهاز التنفسي

أستاذ جراحة حذر من تمدد الشريان الأورطي ومرض السكري

الرئيس نيوز

مجلس النواب الأمريكي يصادق على بدء إجراءات "عزل ترامب"

كل ما تريد معرفته عن "مملكة الجبل الأصفر".. جنة اللاجئين الموعودة

الخارجية: مصر غير راضية عن طول أمد مفاوضات "سد النهضة"

"الرى والاستعلامات" يبحثان التغطية الإعلامية لـ"أسبوع القاهرة للمياه"

منوعات

عقار جديد يتصدى للسرطان ويطيل العمر

الكركم يتصدى لأمراض عديدة.. تعرف عليها

العثور على كهف «مفقود» فى القطب الجنوبى

اكتشاف دور مهم للعظام في غريزة البقاء!

كشكول

تعليم الجيزة تضع اللمسات الأخيرة استعدادا للعام الدراسي الجديد

"كشك" تمنح مديري المراحل الثانوية صلاحيات وتفعل اللامركزية

بالصور.. تكريم حملة الماجيستير والدكتوراه من معلمي القاهرة الجديدة

منسق"أمهات مصر" للمعلمين: احذروا أن تكسروا قلوب طلاب فقراء أو أيتام

إسلام سياسي

تقرير أوربي يحذر من خطورة نساء داعش في المستقبل

بالأسماء.. شركات سورية تحظرها أمريكا بتهمة تمويل داعش

لاجئو العراق في تركيا يعودون إلى بلادهم بعد انتهاء داعش

مرصد الأزهر: الهجمات الإرهابية لـ"داعش" تهدد أمن القارة الإفريقية


زيت وسكر

أعراض خدش قرنية العين

تنفيذ 70 % من مشروع مدينة أخميم الجديدة

تشديد الرقابة على المخابز بالدقهلية

دورات تدريبية للفرق الطبية بكفر الشيخ

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمود شلتوت.. أول من حمل لقب «الإمام الأكبر»
د. محمد عفيفي
خواجاية فى صعيد مصر
مدحت بشاى
عقد إنسانى وتماسك اجتماعى
مؤمن المحمدي
فين الحقيقة يا خال؟
المزيد

الثقافة

سفارة مصر في ستوكهولم تنظم ندوة ثقافية حول الحضارة المصرية

19 سبتمبر.. انطلاق "ملتقى المدرسة العربية للسينما" في "الهناجر"

وائل خورشيد يكتب: الخروج من التابوت

"الصحفيين" تستضيف أطفال أسبوع الدمج الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك