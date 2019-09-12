وزير الري يتفقد أعمال تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية

تفقد وزير الموارد المائية والري، المركز القومي لبحوث المياه، اليوم الخميس، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير وتجديد حدائق القناطر الخيرية، ومنها حديقة عفلة، للاطمئنان على سير العمل وسرعة إنهاء التجديدات لاستقبال المواطنين، خاصة أنها تشهد إقبالا كبيرا وتقام بها العديد من المناسبات.



ويأتي ذلك لزيادة عوامل الجذب السياحي داخليًا وخارجيًا وإيجاد متنفس للأهالي، حيث بدأ صب خرسانة مطبوعة ملونة لأرضيات البرجولات الخشبية، وتطوير الممشى السياحي ليربط الكوبري القديم "محمد علي" والكوبري الجديد، وتتضمن أعمال التطوير إنشاء شلال المياه وبحيرة البجع، تحت إشراف المهندس محمد الصادق مدير عام الري.