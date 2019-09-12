"حماية النيل" يزيل 68 حالة تعد في 7 محافظات

نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، 68 حالة إزالة للتعديات على نهر النيل، اليوم الخميس، فى محافظات "القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - البحيرة - المنوفية - بني سويف - قنا"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 48509 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.



وأكد وزير الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة، مشددًا على المضي قدما وعدم التهاون فى تحرير نهر النيل من كافة أشكال التعديات والمخالفات، وأن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، ويتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.



وأوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس علاء خالد لـ"الدستور"، أنه يتم حصر التعديات على كافة الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد اراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والرى والحد من تلوث المجارى المائية مما يؤثر على جودة المياه.