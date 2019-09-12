هكذا غير أردوغان وجهه أمام السوريين (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا بالفيديو يرصد خطة تركيا الراديكالية لترحيل مليون لاجئ سوري من البلاد.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقرير يؤكد نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التخلص من الأكراد شمال سوريا، باستغلال معاناة اللاجئين السوريين.

الصحيفة تحدثت عن عزم تركيا ترحيل نحو مليون لاجئ سوري وتسكينهم في منطقة شرق الفرات بشمال سوريا الخاضعة لسيطرة الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية، واستعداد تركيا إقامة مدن كاملة للاجئين في الشمال السوري للتخلص من الأغلبية الكردية في المنطقة.

تركيا استلمت أموالا تقدر بنحو 5.6 مليار يوريو من الاتحاد الأوروبي في سبيل توطين اللاجئين في تركيا ومنعهم من الهجرة غير الشرعية لأوروبا.



