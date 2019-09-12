مدير الكرة بالأهلي: لا نفكر في قرعة الدوري حاليا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن قرعه بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم التي أجريت اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، أسفرت عن مواجهات قوية وصعبة في بداية المسابقة.



وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم، إنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها، متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح يتم تطبيقه على الجميع.



وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأوضح أن التفكير في مواجهات الدوري المصري والمنافسين غير منطقي في الوقت الحالي، خاصة أن الأهلي لديه لقائه الأفريقي الذي يعقبه لقاء القمة أمام غريمه اللدود الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري.



وتابع: "جميع مواجهات الأهلي مهمة ونحن اعتدنا على السير خطوة بخطوة والتفكير في كل مباراة على حدة والجهاز الفني واللاعبون كل تفكيرهم الآن على مباراة "كانو سبورت" في دوري أبطال إفريقيا".



وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرب أعلنت اليوم عن قرعة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020، حيث يستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب، الذي أحرزه في المواسم الأربعة الأخيرة، بمواجهة سموحة قبل أن يواجه الإنتاج الحربي في المرحلة الثانية ثم أسوان والزمالك في المرحلتين الثالثة والرابعة.