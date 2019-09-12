العواصف تضرب ساحل البحر المتوسط في إسبانيا

اجتاحت عواصف قوية جزر البليار في البحر المتوسط، لتصل إلى ساحل البر الرئيسي الإسباني اليوم الخميس.



وتم إصدار إنذار بمستوى اللون الأحمر في مقاطعات ألميريا وأليكانتي وبلنسية ومورسيه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية.



وفي بلدة أونتينينت، حطم نهر ضفافه، مما تطلب إجلاء 30 شخصا من السكان وانهارت جدران مدرسة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الحادث.



وعلى شاطئ في مدينة دينيا، وقع إعصار بسيط، وفقا لصحيفة إل بايس.وقبل ذلك بيوم، اجتاحت العاصفة جزر البليار، متسببة في أمطار غزيرة وعواصف رعدية، مما أدى إلى نهاية مفاجئة لفصل الصيف في جزيرة مايوركا الإسبانية السياحية مما اضطر السلطات إلى تأجيل بدء الدراسة في بعض المناطق.