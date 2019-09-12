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على هامش المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي

وزيرا التعليم والاتصالات يتفقدان معرض جامعة مصر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:56 م
جريدة الدستور
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أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات و د.جمال درويش رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.جولة داخل المعرض الذي أقامته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عقب افتتاح المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي.

المعرض أقامته الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وقدمت خلاله أحد مشروعات طلاب الكلية الهندسة بالجامعة وهو "الروبترون" الذي يمكنه القيام بتنفيذ مهام كثيرة من بينها المساعدة في نقل الأشياء من مكان الى آخر.

جاء ذلك فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دعم مشروعات الذكاء الاصطناعى وتحفيز الطلاب على الابتكار.
كما قام د. أحمد طلبه نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعرض منتجات مركز تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي" مثل نظم متابعة غياب الطلاب من خلال تحليل صورة الطلاب الحاضرين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي وهي التعلم العميق. كما تم عرض نظام "الشات بوت" الذي يجيب على استفسارات طلاب الجامعة أوتوماتيكيا.. ومن المقرر أن يتم استخدام هذه النظم على نطاق واسع خلال الفصل الدراسي ( 2019-2020).

وفى السياق، أشاد د باهر أبوستيت عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالجهد العلمي الكبير الذي بذله طلاب كلية الهندسة بقيادة زميلهم أحمد نبيل فى ابتكار "الروبترون" الذى تم تقديمه خلال المعرض المصاحب للمؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي.

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