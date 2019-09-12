رئيس جامعة طنطا: توقيع بروتوكول تعاون مع "الصحة" لدعم الكوادر الطبية

وقع رئيس جامعة طنطا مجدي سبع، بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية الصحة بالغربية، بهدف تدريب الأطباء ودعم الكوادر الطبية بمستشفيات وزارة الصحة، وتدعيم التعليم الطبي المستمر لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى.



وأوضح رئيس الجامعة - في تصريح اليوم الخميس - أنه تم استحداث قوافل تعليمية يشارك فيها نخبة من الأطباء في كافة التخصصات ويتم توجيهها إلى التجمعات الطبية بالتنسيق مع نقابة الأطباء بالمحافظة، موضحا أنه يتم إعداد قاعدة بيانات وصفحة إلكترونية لتقديم الدعم الطبي لشباب الأطباء من الخريجين الجدد، وذلك من خلال الرد على استفساراتهم الطبية والعلمية حول أية حالات تصادفهم.



من جانبه.. أوضح محمود سليم مدير مستشفى أمراض الباطنة - أنه وفقا للبروتوكول سيتم إرسال أساتذة مساعدين من كلية طب طنطا في كافة التخصصات الطبية ومناظير الجهاز الهضمي إلى خمسة مستشفيات بالمحافظة وهي مستشفى المنشاوي العام والمستشفى العام بكفر الزيات وسمنود وزفتي والمحلة الكبرى بهدف إعداد الكوادر الطبية بها.