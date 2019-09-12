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عالم

"رامافوزا" يغيب عن اجتماع أممي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:52 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت خوسيلا ديكو المتحدثة باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الخميس، إن الرئيس سيغيب عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده هذا الشهر، مشيرة إلى أنه بدلًا من ذلك سيركز على التعامل مع تصاعد العنف في البلاد ومعالجة اقتصادها المتعثر.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ديكو بيانا قالت فيه اليوم، إن رامافوزا، قرر:" البقاء في جنوب أفريقيا لحضور تنفيذ التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة بشأن أعمال العنف القائمة، واستعادة النظام والاستقرار في المناطق التي تضررت من جراء العنف العام، والإشراف على مبادرات لتحويل مسار الاقتصاد".

وواجهت جنوب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الهجمات الدموية المتصلة برهاب الأجانب، خلفت 12 قتيلا على الأقل، وأدت إلى اعتقال أكثر من 600 شخص.

وكشفت إحصاءات الجريمة الصادرة اليوم الخميس ارتفاع معدل القتل في البلاد بنحو 3.4% في العام حتى مارس الماضي وهي الأعلى خلال عقد من الزمان.

واندفع آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدن الكبرى في البلاد الأسبوع الماضي لمطالبة الحكومة بإعلان حالة الطوارئ بعد مقتل عدد من النساء ما أثار موجة من الغضب.

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