فرص عمل براتب يصل لـ3500 جنيه في العاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 125 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى الشركات بالعاشر من رمضان، وبراتب يصل إلى 3500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 5 محاسب، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وألا يزيد عمره عن 27 سنة، وذلك براتب 3500 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 80 عامل إنتاج، 10 عامل مخازن، 20 عاملة، وذلك بشرط أن يكون المتقدم لإحدى تلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، كما تطلب الشركة أيضا 10 عامل نظافة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 35 سنة، وذلك براتب 2000 جنيه.



وتوفر الشركة وسيلة مواصلات لمن يتم الموافقة عليه لشغل تلك الوظائف.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، A6، قطعة 21.