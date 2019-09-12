غدًا.. حفل توقيع "ناقة صالحة" في مكتبة تنمية لـ "سعود السنعوسي"

تستضيف مكتبة تنمية بالمعادي، في السابعة من مساء غد الجمعة، أول حفل توقيع لرواية "ناقة صالحة" للكاتب الكويتي سعود السنعوسي، وذلك بعد أن أصدرت منها دار "تنمية" طبعة مصرية، بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون.



ومن مقتطفات أجواء الرواية: "الشَّمسُ تطبخُ رؤوسنا. ولا ماء في قِربتي والعَرق لا يروي ظمأ. ليس لي ولا للصَّغير إلا الصَّبر على سياط الشَّمس، وحليب ضرعٍ زاحمْنا به الحُوار، ونبوءة بشَّرتني بها سحابةٌ لا تعود. أتكون الكويتُ سحابةً تُبشِّر بما لا يجيء؟ أم سرابًا لا يُضنيه نأيٌ أبدي؟ أم نجمة تُرشِدنا إلى كُلِّ الدُّروب إلا دربًا يؤدي إليها؟ يبدو أني أموت. أدركُها ميتة على ظهر ناقتي، وقتَ تدلفُ الحاضِرة مع ابنها يلتقيان ساري، ويلتقي ولدي من؟".