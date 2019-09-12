لامبورجيني تطرح Sián FKP 37 في معرض فرانكفورت

أزاحت شركة لامبورجيني الستار عن سيارتها الهجينة Sián FKP 37 الخارقة في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، الذي يتواصل إلى 22 سبتمبرالجاري.



وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة السوبر رياضية تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك V12 مع محرك كهربائي 48 فولت بقوة إجمالية 602 كيلووات819 حصان لتكون بذلك أقوى موديلات الشركة الإيطالية العريقة.



وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الخارقة من الثبات إلى 100 كلمس في أقل من 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كلمس.



وأعلنت لامبورغيني أنها ستُنتج سيارتها الجديدة في 63 نسخة فقط، سعر الواحدة 2.38 مليون يورو.