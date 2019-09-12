فرص تعيين بنظام الوردية في أحد مصانع بني سويف

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص للعمل لدى أحد مصانع صناعة ألواح البلاستيك (الإكريليك)، وذلك للتعيين الفوري بنظام الوردية.



وتتضمن الوظائف المتاحة، عمال إنتاج، على ألا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 23 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو أعلى.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر عقود عمل، وتأمينات اجتماعية وصحية، ومرتبات مجزية، وفرص للترقية، كما يوجد مواصلات من وإلى المصنع.



وتتم المقابلات بمقر المصنع من الساعة 11 صباحا، وحتى 2 ظهرا، وذلك على عنوان شرق النيل، منطقة الصناعات المتوسطة، بجوار مصنع سوفت روز للمناديل، ويمكن الاستفسار على رقم 01156781835.