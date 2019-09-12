فادي أندراوس: كدت أموت بسبب تعاطي المنشطات.. فيديو

كشف الفنان الفلسطيني فادي أندراوس، أنه تعرض لأزمة صحية شديدة وكاد يفقد حياته بسببها.



وقال خلال لقائه في برنامج "كلام نواعم"، إنه تعاطي عددا كبيرا من المنشطات التي تسببت في مشاكل كثيرة بالشريان الأبهر وهو الشريان الأساسي للقلب، وكاد أن يفقد حياته.



وأضاف، أنه بدأ التعاطي في 2010 بسبب تصويره لفيديو كليب "أطلعي مني"، ولأنه كان يريد أن يظهر الكليب بشكل طبيعي تعاطى هذه المنشطات، وغيرها بدون إشراف طبي.

