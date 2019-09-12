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رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:43 م
جريدة الدستور
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استقبل رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي، وفدا من مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يضم كلا من: كينث دن، وتوماث ديفينساتز، والدكتور محمد أبوالوفا لبحث أطر التعاون لخدمة الطلاب، وتأهيلهم على سوق العمل.

وقال رئيس الجامعة - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم استقبال فريق عمل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري برئاسة الدكتور وليد سلام، وذلك على هامش الدورة التدريبية المنعقدة بكلية الزراعة بعنوان "التدريب على المهارات الحياتية ومهارات التسويق الزراعي".

وأضاف أنه تم مناقشة الأهداف الخاصة بالمشروع، ومكوناته، لبحث أطر التعاون المحتملة بين الجامعة، ومشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري لخدمة طلاب وخريجي كلية الزراعة، وتأهيلهم على سوق العمل عقب التخرج.

وأشار الدكتور غرباوي، إلى أنه سيتم عمل مذكرة تفاهم بين مشروع تعزيز الأعمال الزراعية، وكلية الزراعة بقنا، وذلك لتدريب الخريجين وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل وفتح مجالات للتوظيف.. حيث تم تدريب 25 طالبا من خريجي الكلية، بالإضافة إلى معاوني هيئة التدريس، وأن التدريب بداية لشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الزراعية ومشروع تعزيز الأعمال الزراعية الذى سيشهد انطلاقات مختلفة في الأيام القادمة.

ومن جانبه.. أشاد رئيس مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري الدكتور وليد سلام، بالدور الريادي التي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع من خلال الدورات التدريبية لخريجي كليات الزراعة والقوافل المتنوعة التي تقدمها الجامعة لمحافظات جنوب الصعيد.

وأكد سلام، أنه تم الاتفاق بين الجامعة ومشروع تعزيز الأعمال الزراعية على عقد ملتقى توظيفي لخريجي كليات الزراعة في الفترة المقبلة وذلك لخلق فرص عمل للخريجين.

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