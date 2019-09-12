خالد الجندي يوجه رسالة للمفتي حول "جواز تمثيل الصحابة"

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، حول ما أصدرته دار الإفتاء من جواز تمثيل الصحابة في الأعمال التلفزيونية.



وقال الجندي خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، لا نزايد عليك في العلم والخلق والفضل، لكن أرجوك الفتوى تحتاج إلى خدمة أكثر حتى لا تُستغل فيما لا يحمد عقباه، أو يتسيب بها المتسيبون، أو يتزيد به المتزيدون، أو تستخدم في تصفية حسابات شخصية".



كانت دار الإفتاء المصرية، أفتت بأنه لا مانع من تمثيل الصحابة، في الأعمال التليفزيونية، إذا أُظهِرُوا بشكل يناسب مقامهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وكان الهدف من ذلك نبيلًا؛ كتقديم صورةٍ حسنةٍ للمشاهد، واستحضار المعاني التي عاشوها، وتعميق مفهوم القدوة الحسنة من خلالهم.



وأكدت "الإفتاء" الالتزام بالضوابط الآتية:



أولًا: الالتزام باعتقاد أهل السنة فيهم؛ من حبهم جميعًا بلا إفراط أو تفريط.



ثانيًا: التأكيد على حرمة جميع الصحابة؛ لشرف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتوقير والاحترام لشخصياتهم، وعدم إظهارهم في صورة ممتهنة، أو الطعن فيهم والاستخفاف بهم والتقليل من شأنهم.



ثالثًا: نقل سيرتهم الصحيحة كما هي، وعدم التلاعب فيها.



رابعًا: الاعتماد على الروايات الدقيقة وتجنب الروايات الموضوعة والمكذوبة.



خامسًا: تجنب إثارة الفتنة والفرقة بين الأمة الإسلامية.



واستثنت "الإفتاء"، من الحكم: العشرة المبشرون بالجنة، وأمهات المؤمنين، وبنات الرسول، وآل البيت الكرام؛ مؤكدة أنه لا يجوز تمثيلهم.

