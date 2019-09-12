"قضايا الدولة" تهنئ النائب العام ورئيس مجلس الدولة الجديدين

بعث المستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشاران أعضاء المجلس الأعلى ومستشارو الهيئة، ببرقية تهنئة للمستشار حمادة الصاوي لتعيينه نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية.



وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها - في بيان اليوم الخميس - إن برقية التهنئة تضمنت التمنيات بدوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية في محراب العدالة وخدمة الوطن المفدى في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



كما بعثت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق، برقية تهنئة - أيضًا - للمستشار محمد محمود حسام الدين لصدور قرار جمهوري بتعيينه رئيسا لمجلس الدولة؛ سائلين المولى - عز وجل - دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية في محراب العدالة وخدمة الوطن المفدى.