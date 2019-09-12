١٨ سبتمبر..الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي بمكتبة القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال يومًا ثقافيًا احتفالا باليوم العالمي للفن الإسلامي في السادسة من مساء ١٨ سبتمبر الجاري، بمقر المكتبة في الزمالك.



ويتضمن الاحتفال ندوة لمناقشة كتاب "تراث محمد عبد العزيز مرزوق"، ويتحدث فيها الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية في جامعة المنصورة، والدكتورة هبة عبد العزيز مرزوق، التي قدمت مقتنيات جدها إلى مكتبة الإسكندرية؛ لرقمنتها ووضعها على موقع ذاكرة مصر المعاصرة، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، رئيس جمعية التراث والفنون التقليدية، كما يتضمن الاحتفال معرضًا يضم مجموعة من اللوحات المميزة في الفنون الإسلامية.