ننشر السيرة الذاتية لرئيس مجلس الدولة الجديد المستشار محمد حسام الدين

صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا مجلس الدولة، خلفًا للمستشار أحمد أبو العزم لبلوغه سن التقاعد.



وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019 - في وقت سابق اليوم - والذي تضمن تعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من الإثنين المقبل، خلفًا للمستشار أحمد أبو العزم.



والمستشار محمد حسام الدين من مواليد 8 أكتوبر 1951، حصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية 1973 وحصل على دبلومتين في القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامي 1976 و1977، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973.



وترقى رئيس مجلس الدولة الجديد في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشارًا ثم عين وكيلًا لمجلس للدولة ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة، ورئيسًا للمحكمة الإدارية بالمنصورة، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضوًا بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا للفحص بالدائرة الثانية، ثم عضوًا بالتفتيش الفني، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم عضوًا بالمجلس الخاص ورئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.