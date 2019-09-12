رئيس جامعة العريش يثنى على قرار افتتاح كلية الطب البشري

أثنى رئيس جامعة العريش حبش النادى على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على افتتاح كلية للطب البشري لتضاف إلى الكليات الموجودة داخل الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة - في بيان صحفي اليوم الخميس - أن افتتاح كلية الطب البشري يعد من أهم الإنجازات في الجامعة بما يعود بالنفع على أهالي سيناء، مقدما الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لدعمهم جامعة العريش ودعم التنمية على أرض سيناء.



وأوضح أنه سيتم وضع حجر الأساس لإنشاء مباني ومعامل كلية الطب داخل الحرم الجامعى في ضاحية السلام في العريش، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لاستخدام مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمي لحين إقامة المستشفى التعليمى الخاص بكلية الطب كبداية لتوفير الخدمة الطبية المتخصصة لأبناء المحافظة، وسد العجز فى التخصصات الطبية داخل المحافظة ورفع مستوى المنظومة العلاجية وتغطية احتياجات كافة المنشآت الخاصة بالرعاية الصحية وتحسين الجودة إلى جانب توفير الكوادر المتخصصة من أساتذة ومدرسين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل الكلية.