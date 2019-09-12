داعية إسلامي يوضح 3 ضوابط لإصدار الفتوى

ناقش برنامج "لعلهم يفقهون"، في حلقة اليوم ضوابط إصدار الفتوى، أو الأمور التي يجب أن يلم بها من يتصدر للفتوى.



وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن التصدر للفتوى يجب أن يكوم مدركًا لمآلات الأحكام، بمعنى ينتبه لما سيترتب على الفتوى، وما سيحدث في حالة أسىء فهمها.



من ناحيته، قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، إن الضابط الثاني هو فقه الواقع، فذا لم يكن المفتي عالمًا بواقع المستفتي وبيئة الفتوى، لا يمكن أن يجاوب، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي غير فقهه من العراق إلى مصر.



وأشار إلى أن الضابط الثالث هو دراسة حالة المستفتي، وفكره، مضيفًا: "النبي كان يوجه له سؤال واحد، بينما الإجابات كانت متغيرة، واحد يسأله يا رسول الله ما أفضل الأعمال، فيجيب الصلاة على وقتها، وآخر يسأله عن أفضل الأعمال، فيجيب بر الوالدين، وذلك لأنه رأى الأول مقصرا في الصلاة، أما الثاني مقصرا في بره بالوالدين".

