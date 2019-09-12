موسكو "لا تستبعد" لقاء لافروف ونظيره الياباني

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو لا تستبعد لقاء وزير الخارجية سيرجي لافروف مع نظيره الياباني الجديد توشيميتسو موتيجي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري.



وقالت زاخاروفا في تعليقها على تصريح سابق لوزير الخارجية الياباني الجديد، الذي أعرب فيه عن أمله بعقد مباحثات مع لافروف في أقرب وقت - "لا نستبعد مثل هذا اللقاء".



كان موتيجي أعرب عن أمله بعقد محادثات مع لافروف في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأجرى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، يوم الأربعاء الماضي، تعديلات على حكومته شملت انتقال وزير الاقتصاد إلى الخارجية ووزير الخارجية إلى الدفاع، مؤكدا أن اليابان مصممة على مواصلة الجهود لحل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا ويبقى شعار هذا التعديل الحكومي الجديد "الاستقرار والتحدي".