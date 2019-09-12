السعودية توقع اتفاقًا عسكريًا مع شركة أجنبية

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة QDM، لتطوير مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع في المملكة.



ووقع الاتفاق اليوم في جناح الشركة بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI المقام في مركز "إكسل" بلندن خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مذكرة التفاهم بين الجانبين وقعت على توفير خدمات تدريب متكاملة تركز على تطوير المواهب المحلية من خلال خطة تطوير مستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وستتعاون كل من شركة SAMI وشركة QDM بموجب المذكرة على استكشاف احتياجات المشاريع المشتركة والمشاريع المستقلة في مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع السعودي، وتسهيل نقل القدرات الفنية إلى المملكة.



من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير، إنه في ظل سعي الشركة المستمر إلى تنمية قطاع دفاعي محلي متطور، وجد أن QDM شريك ذو إمكانيات واعدة تتوافق استراتيجياته مع رؤية المملكة 2030، وستدعم عمليات التوطين لدى الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

