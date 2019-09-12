الخميس 12 سبتمبر 2019 الموافق 13 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية توقع اتفاقًا عسكريًا مع شركة أجنبية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:31 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة QDM، لتطوير مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع في المملكة.

ووقع الاتفاق اليوم في جناح الشركة بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI المقام في مركز "إكسل" بلندن خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مذكرة التفاهم بين الجانبين وقعت على توفير خدمات تدريب متكاملة تركز على تطوير المواهب المحلية من خلال خطة تطوير مستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستتعاون كل من شركة SAMI وشركة QDM بموجب المذكرة على استكشاف احتياجات المشاريع المشتركة والمشاريع المستقلة في مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع السعودي، وتسهيل نقل القدرات الفنية إلى المملكة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير، إنه في ظل سعي الشركة المستمر إلى تنمية قطاع دفاعي محلي متطور، وجد أن QDM شريك ذو إمكانيات واعدة تتوافق استراتيجياته مع رؤية المملكة 2030، وستدعم عمليات التوطين لدى الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

معلقًا على فتوى لـ"الإفتاء".. خالد الجندي: أنا في حيرة من أمري

منذ ساعة و 14 دقيقة

تجديد حبس ابنة القرضاوي 15 يومًا في "تمويل الإرهاب"

منذ حوالي 18 ساعة

بالصور.. تفاصيل خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون

منذ حوالي 23 ساعة

رئيس الزمالك عن إقامة السوبر بالسلام: "الأهلي ياخد الجنايني ويلعبوا مع بعض"

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

"من الجن إلى القتل".. تفاصيل 33 يومًا حسمت قضية "إسراء غريب"

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

"سرق أموال والدته.. وشرد أسرة أخيه المتوفي".. شقيق محمد علي يفضحه

رئيس التحرير الإخواني.. التاريخ الأسود لعبدالناصر سلامة

أيام زمان

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

الصحة

باحثون يطورون عقارًا جديدًا للحماية من ألزهايمر

استطلاع: عدم زيارة المريض بالمستشفى..يؤخر شفاءه

تعرف على أفضل أنواع مضادات الأكسدة

10 فوائد مذهلة للمشروم

الرئيس نيوز

"خيم متنقلة" في بورسعيد لتسجيل المواطنين في "التأمين الصحي الشامل"

نيابة "قصر النيل" تبدأ التحقيق مع نجلي أحمد السبكي

مدينة إيطالية تمنح من ينتقل للعيش فيها 27 ألف دولار

السيسي يبحث مع "روس أتوم" الروسية التحضيرات لبناء محطة "الضبعة"

منوعات

تقرير يشكك بقدرة روسيا وأوروبا على الهبوط فوق المريخ

الكشف عن سبب شائع لاضطراب الدماغ

لأول مرة في العالم.. اكتشاف مياه على كوكب خارجي

العين تكشف علامات "ألزهايمر"

كشكول

التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير التعليم لكشف أخر تطورات العام الدراسي الجديد

وزيرا التعليم والاتصالات يتفقدان معرض جامعة مصر على هامش مؤتمر الذكاء الاصطناعي

إحالة مسئولي إدارة مطروح التعليمية للتحقيق في واقعة إهمال

محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثالثة للقبول بالمدارس الصناعية والتجارية والفنية

إسلام سياسي

تقرير أوربي يحذر من خطورة نساء داعش في المستقبل

بالأسماء.. شركات سورية تحظرها أمريكا بتهمة تمويل داعش

لاجئو العراق في تركيا يعودون إلى بلادهم بعد انتهاء داعش

مرصد الأزهر: الهجمات الإرهابية لـ"داعش" تهدد أمن القارة الإفريقية


زيت وسكر

اختتام معرض صحارى الزراعى الدولى

“الري” تبحث إجراءات التعامل مع الفيضان

ما هي فوائد “البروتين” لصحتك؟

تفاصيل لقاء “شاكر” بنائب وزير الطاقة الأمريكي

مقالات الرأي
ماجد حبته
حتى لا ينتحر وائل
أحمد بهاء الدين شعبان
حرب "يوم القيامة" (2)
جلال حمام
استجواب صدام حسين
مؤمن المحمدي
الحنة يا الحنة
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل توقيع "ناقة صالحة" في مكتبة تنمية لـ "سعود السنعوسي"

١٨ سبتمبر..الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي بمكتبة القاهرة

اليوم.. الصاوي والشنهوري والزراع في أمسية شعرية بالأقصر

20 سبتمبر.. "الكتب التي التهمت والدي" في المركز الدولي للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك