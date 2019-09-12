محافظ أسوان: محاور النقل الجديدة ضمن رؤية الحكومة لتنمية الصعيد

أكد محافظ أسوان أن زيارات وزير النقل المتتالية لأسوان تعتبر بمثابة دفعة قوية لإنجاز العمل في العديد من مشروعات النقل، وإنشاء المحاور المرورية الهامة التي تستهدف وضع المحافظة على خريطة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية بالإسراع في معدلات التنمية في الصعيد.



وقال المحافظ - في تصريح اليوم الخميس على هامش مرافقة وزير النقل المهندس كامل الوزير ووفد بنك الإعمار الأوروبي لعدد من مشروعات النقل والكباري العلوية بمحافظة أسوان - إن المشروعات التنموية العديدة التي تشهدها المحافظة حاليا التي من بينها إنشاء محور بديل لكوبري خزان أسوان القديم ومحاور كلابشة وغيرها تستهدف ستسهم في ربط شرق النيل بغربه وبالتالي خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة.



وأضاف أن إنشاء محور بديل لخزان أسوان سيسهم أيضا بشكل مباشر في استيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل حيث يخدم حركة الأفواج السياحية في اتجاه مطار أسوان الدولي، وطريق أبو سمبل السياحي مع زيارة السد العالي، وقرية غرب سهيل والحديقة الدولية الاستوائية، علاوة على خدمة المقيمين بمناطق الخزان غرب وغرب سهيل وجزيرة سهيل وصحارى، فضلًا عن جامعة أسوان وأيضًا الحركة التجارية.