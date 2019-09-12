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وزير الدفاع اليمني يطلع على أنشطة البرنامج السعودي"مسام"

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:29 م
جريدة الدستور
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أطلع وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، خلال استقباله، مدير البرنامج السعودي لنزع الألغام "مسام" أسامة القصيبي، وعدد من الفريق العامل بالمركز، على الجهود والأنشطة والبرامج التي يقوم بتنفيذها لنزع الألغام والمتفجرات التي تقوم بزراعتها المليشيا الحوثية المتمردة في مختلف المناطق والهيئات المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بطرق عشوائية؛ لاستهداف المدنيين في انتهاك للقوانين الانسانية والدولية.

وأوضح المقدشي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، اليوم الخميس، أن الجهود التي تبذلها الفرق الميدانية أسهمت في انقاذ حياة أرواح المواطنين، حيث تسببت تلك الجرائم في سقوط عشرات المواطنين وعدد من النساء والأطفال وجرح وإعاقة آخرين، مؤكدا التزام القوات المسلحة اليمنية بالقوانين والمواثيق والاتفاقات المتعلقة بالألغام.

ولفت وزير الدفاع اليمني، إلى أن الفرق الهندسية العسكرية مستمرة في تفكيك المتفجرات التي زرعتها المليشيا الحوثية في الطرق العامة والمدارس والمؤسسات، والعمل على معالجة الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم، مثمنا جهود المركز في تدريب وتأهيل الفرق الهندسية التابعة للجيش وخبراء نزع الألغام بما يساهم في رفع كفاءتهم وتقليل حجم الخسائر من الفرق الميدانية التي تقوم بتفكيك الألغام.

كما ثمّن الفريق المقدشي، جهود ومواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مساعدة الشعب اليمني لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وإسناد ودعم القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد والمصلحة العربية المشتركة لصد المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

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