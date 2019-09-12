صندوق مكافحة الإدمان: 60 مليون تفاعل بعد إعلان محمد صلاح

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن مشاركة النجم الدولي محمد صلاح في الإعلان عن مكافحة المخدرات وتشجيع الشباب عن الإقلاع عنها لما تسببه من تدمير لصحتهم كان لها أثر إيجابي يفوق كل التوقعات، حيث تفاعل معها أكثر من 60 مليون مشاهدة.



وأضاف "عسكر" خلال حضوره مؤتمر عن سرطان الرئة، بأحد الفنادق الكبرى، وبحضور نخبة من الأطباء في أورام الصدر، أن التدخين هو البوابة الرئيسية لتعاطي المخدرات لذا لا بد من تكاتف الجميع من شباب وأطباء لإطلاق حملة تنوير ووعي بأضرار المخدرات، مشيرًا إلى وجود 29 ألف متطوع من الشباب في الحملات الخاصة بالصندوق.



وعن كيفية التواصل مع صندوق المكافحة، فأوضح "عسكر" أنه يكون من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023 بالمجان، وفي سرية تامة، ويأتي المريض على العيادات الخارجية للتأهيل النفسي والاجتماعي، ثم يتم معه تحديد برنامج متكامل للتعافي، وعندما يحقق شروط التعافي يتم الحصول على قرض لبداية جديدة.



يشار إلى أن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لأورام الصدر، والذي يعد الأول من نوعه في مصر، صباح اليوم بقيادة الدكتورة علا خورشيد، أستاذ علاج الأورام جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية الدولية لأورام الصدر، وسكرتير عام المؤتمر الدولي لأورام الصدر، والدكتور ماجد زكري، أستاذ جراحة القلب والصدر في قصر العيني.