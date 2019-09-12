نشطاء فرنسيون يواجهون محاكمة بتهمة سرقة صور لماكرون

عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، لمواجهة نشطاء بيئة فرنسيين المحاكمة في باريس بتهمة سرقة صور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مبان حكومية.



وقام تسعة من النشطاء البيئيين بإنزال صور ماكرون من دور بلديات في العاصمة الفرنسية، وحملوها مقلوبة رأسا على عقب أثناء مسيرات مناهضة لقمة مجموعة دول السبع، في رسالة احتجاجية على ما أسموه "تقاعس الحكومة الفرنسية" باتخاذ إجراءات تجاه أزمة تغير المناخ التي يعاني منها العالم.



حمل الناشطون 125 صورة مقلوبة للرئيس الفرنسي، في إشارة إلى عدد الأيام التي استغرقتها الحكومة الفرنسية للتعويض عن آثار الانبعاثات الكربونية في البلاد هذا العام.





