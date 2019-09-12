"من الجن إلى القتل".. تفاصيل 33 يومًا حسمت قضية "إسراء غريب"

انتصرت النيابة العامة الفلسطينية لإسراء غريب، التي أحدث مقتلها ردة فعل قوية في كل أنحاء الوطن العربي، نتيجة وفاتها بعد اعتداء أسرتها عليها بالضرب المبرح حتى الموت، لخروجها مع شاب تقدم لخطبتها.



وأكدت النيابة العامة، اليوم، أن 3 أشخاص أوقفوا بتهمة القتل في حادث وفاة الشابة الفلسطينية، وأنه سيتم مباشرة الإجراءات القانونية معهم.



وترصد "الدستور" أبرز الأحداث والادعاءات التي ظهرت على الساحة في حادث مقتل إسراء منذ إعلانه.



-9 أغسطس



نُقلت إسراء غريب إلى أحد مستشفيات رام الله، نتيجة إصابتها بعدة كدمات، وكسر في العمود الفقري.

وحينها تلقت الشرطة الفلسطينية بلاغا بوصول شابة تبلغ من العمر 21 عاما، بهذه الإصابات، وعند مباشرة التحقيقات داخل المستشفى، قالت إسراء إنها لا تتهم أحدا، وإنها سقطت من شرفة المنزل في حادث عرض، ومن ثم أُغلق التحقيق.



-29 أغسطس



أعلنت وفاة إسراء غريب، وسط اتهامات من الجمعيات الحقوقية الفلسطينية لأسرتها بأنها تسببت في قتلها بالسكتة الدماغية، بينما نفت الأخيرة الأمر كليًا.



وأحدثت الواقعة ردة فعل قوية اجتماعيًا، على مستوى البلدان العربية وليس فلسطين فقط، كما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لـ"#كلنا_إسراء_غريب"، للتنديد بمقتلها.



ووجهت الاتهامات إلى أسرتها، تحديدا شقيقيها وزوج اختها، بالاعتداء عليها بالضرب المبرح – بعد تحريض من ابنة عمها - لخروجها مع شاب تقدم لخطبتها في وقت سابق، فيما قال رواد "تويتر" إن والدى إسراء كانا على علم بخروجها مع هذا الشاب.



-1 سبتمبر



ظهر شيخ يدعى عبد الكريم حسان، فلسطيني، وكان يعمل مديرا للتمريض في أحد المستشفيات الفلسطينية، قال إنه عالج إسراء بالقرآن الكريم لمرة واحدة، وإنها كانت "ملبوسة من جن"، مشيرًا إلى أنه عندما ذهب إليها كانت في حالة غير طبيعية.

وتابع، في تصريحات لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية،: "نعم كانت ملبوسة، حيث دخلت عليها غرفتها في منزلها، ووجدتها بحالة غير طبيعية، فقرأت عليها القرآن الكريم لمدة ثلاث ساعات، وبعدها أصبحت بحالة جيدة".

وأكد أنه كان هناك جرح قطعي في جبين إسراء، وعندما هدأت طالب أسرتها بنقلها للمستشفى.



-5 سبتمبر

طالبت النيابة العامة الفلسطينية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو تداول أي معلومات لحين انتهاء التحقيقات، وأوضحت أن هناك فريقا مختصا يباشر التحقيقات في القضية، مضيفةً أن تقرير الطب الشرعي الأخير لم يكن صدر حينها.



- 8 سبتمبر

استقال عدد من أطباء الطب الشرعي الفلسطينيين، احتجاجًا على أن طبيبا واحدا فقط هو من تولى تشريح جثة إسراء، ولم يتم إطلاعهم على الأمر، رغم أن هذه الحالات يتم تشريحها من قبل لجنة مختصة، كما أنها قضية رأي عام.

وأوضحوا أنهم لديهم بعض الملاحظات على قضية الشابة الفلسطينية، وأنهم رفعوها إلى رؤسائهم، ولكن لم يلتفت لها أحد.



-12 سبتمبر

أعلن أكرم الخطيب النائب العام الفلسطيني، أن قضية إسراء غريب هى حادث قتل وليست وفاة طبيعية، موضحًا أن تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن إسراء أصيبت بقصور حاد في الجهاز التنفسي بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد الناتج عن مضاعفات الضرب الذي أدى إلى وفاتها.

وأكد توجيه الاتهام إلى 3 أشخاص، هم "أ.غ" و"ب.غ" و"م.ص"، بتهمة الضرب المبرح المؤدي إلى الموت، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية معهم.