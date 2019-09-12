وزير التعليم: نسبة النجاح فى أولى ثانوى لا تتعدى 20%

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نسبة نجاح طلاب الصف الأول الثانوى لا تتعدى الـ20 في المئة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة، حيث أوضح "شوقي" أن الوزارة فضلت إعلان مستوى الطلاب بالنسبة لزملائهم؛ حتى لا يصابون بالإحباط.



وأشار "وزير التربية والتعليم" إلى أن نسب النجاح تعكس أننا في مرحلة متأخرة، بالنسبة إلى المستوى العالمي، مشددًا على أنه يريد إيصال التعليم في مصر إلى ما هو فوق المتوسط العالمي.