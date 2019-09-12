المرصد السورى: تعزيزات عسكرية تركية إلى ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن القوات التركية استقدمت مزيدًا من التعزيزات العسكرية نحو الأراضي السورية.



وأوضح المرصد، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، أن رتلًا عسكريًا مؤلفًا من نحو 30 آلية متنوعة بين سيارات ومصفحات تحمل معدات عسكرية ولوجيستية، دخلت عبر معبر كفرلوسين الحدودي، برفقة آليات من الفصائل المسلحة المقربة من تركيا، واتجه إلى قرية معر حطاط التي تعد جزءًا من منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي.



وأضاف المرصد أن القوات التركية لا تزال تدفع الأرتال العسكرية واللوجيستية إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة "خفض التصعيد" والتنقل بين النقاط بعد استكمال عمليات تحصين مواقعها الجديدة وآلياتها في نقطة معر حطاط جنوب إدلب.



وكان مصدر رسمى بالخارجية السورية قد أفاد، في وقت سابق، باجتياز آليات تركية الحدود باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب، دعمًا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، مشددًا على أن هذه الخطوة تؤكد الدعم التركي اللا محدود للجماعات الإرهابية.