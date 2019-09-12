اليوم.. الأنبا مكاريوس يلقي عظة عيد النيروز

يترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، في السابعة مساء اليوم الخميس، اللقاء الأسبوعي، لشعب إيبارشية المنيا وأبو قرقاص بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.



ويشارك باللقاء الأسبوعي، عدد غفير من مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأهالي المنطقة، ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بطقس صلاة العشية، وعقب صلاة العشية، يلقي الأنبا مكاريوس كلمة روحية على الشعب الحضور بمناسبة الاحتفال بعيد النيروز.



يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل اثنين، والخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ـ المنيا.