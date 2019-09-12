مايا مرسي تستقبل مجموعة من شباب الإعلاميين الأفارقة

استقبلت اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مجموعة من شباب الإعلاميين الأفارقة من الجنسين من مختلف دول إفريقيا، للتعرف على وضع المرأة المصرية وفتح المجال لتبادل الخبرات فى العمل الإعلامى وقضايا المرأة، وذلك بحضور السفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، وعدد من عضوات لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.



وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه في السنوات الأربع الأخيرة شهدت مصر تحركًا كبيرًا في أجندة المرأة، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أعلن عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما أقر خلاله الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى تهدف إلى النهوض بالمرأة في جميع المجالات، واستعرضت التقدم المحرز في وصول المرأة الي مواقع صنع واتخاذ القرار بدعم من القيادة السياسية، حيث وصلت المرأة إلى ٢٥ % من الحقائب الوزارية، كما تمثل المرأة بنسبة ١٥% من المقاعد البرلمانية، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على نسبة ٢٥ % من المقاعد البرلمانية فى الانتخابات القادمة.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن أجندة المرأة تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، ولكن مازالت هناك العديد من الأمور التى نسعى إليها من بينها دفع مزيد من السيدات؛ للوصول الي مواقع صنع القرار وإلي سوق العمل بما يتناسب مع حجم تمثيلها في المجتمع، إلى جانب القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.



وشددت على أن الإعلام يعد شريكًا اساسيًا لمؤسسات الدولة يمكن من خلاله تقديم الكثير من الرسائل المهمة لمساندة قضايا المرأة من خلال تسليط الضوء عليها، وفي الختام دعت شباب الإعلاميين الأفارقة أن يكونوا "صوتًا للمرأة" وأن يدعموا الجهود التي تقوم بها دولهم للنهوض بالمرأة، وذلك من خلال كتاباتهم ومايقدمونه في وسائل الإعلام.



وأشارت السفيرة منى عمر أن مصر تعمل على تعزيز جسور التواصل بين الأشقاء في القارة الإفريقية، كما تدعم تمكين المرأة الإفريقية والنهوض بها في كافة المجالات، مضيفة أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل على تنفيذ العديد من الدورات التدريبات للمرأة الإفريقية في مصر لتعزيز قدراتها وإمكانياتها في جميع المجالات، مشيرة إلى أن المرأة تمثل 50% في معظم مجتمعاتنا ودولنا الإفريقية، مشددة على أن عدم تمكين نصف المجتمع سيفقد القارة الكثير من فرصها للنهوض والتقدم إلى الأمام، وتخطي العقبات والتحديات التى تقف عقبة في طريقها.



وأشارت إلى أن وضع المرأة أصبح يحتل مكانة مهمة على أجندة دولنا الإفريقية، مؤكدة أن لقاءنا اليوم يعد فرصة جيدة لتبادل المعرفة والمعلومات حول وضع المرأة في مختلف دول إفريقيا، وأكدت أن الإعلام عليه دور كبير لتغيير نظرة المجتمع نحو قضايا المرأة.



واستعرضت السفيرة منى عمر جميع أنشطة وبرامج ومشروعات والخدمات التى يقدمها المجلس للنهوض بالمرأة في كافة المجالات.



أكدت الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع الريفي ومقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس، أن هناك روابط قوية تربط مصر بكافة دول القارة الإفريقيا، مشيرة أننا نعمل جاهدين في مصر للتعاون مع أشقائنا في إفريقيا لدفع القارة إلى الأمام، مشيرة أن الإعلام له دور وأدوات وطرق مختلفة للقيام بذلك، معربة عن إيمانها العميق بمدى قوة الإعلام وقدرته على صنع وإحداث التغيير داخل مجتمعاتنا.



وأشارت إلى أهمية دور الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى أفعال وبرامج وسياسات، مشيرة أن المرأة الريفية في مصر وفي جميع دول القارة تقوم بدور مهم، وأنه على الرغم من تحملها العديد من المسئوليات في مجتماعاتها إلا أنها في أغلب الأحيان لا تحصل على الكثير من حقوقها، مشيرة أنه لا بد من وضع استراتيجيات للنهوض بالمرأة الريفية في مجتمعاتنا، والنهوض بالمدن الريفية وتحسين وضعها.



واستعرضت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس أهم الخدمات التى يقدمها المكتب، ومن بينها تقديم المشورة القانونية والاجتماعية مجانا للسيدات، وتقديم المساعدة المجانية في حالة التقاضى من خلال إحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية، وتخصيص الخط المختصر 15115 لتلقى شكاوى السيدات.



وتحدثت سميرة رشوان عن أنشطة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس فى مجال التمكين الاقتصادى للمراة من خلال جهوده لتأهيل الفتيات والسيدات؛ للدخول إلى سوق العمل عبر تنمية مهاراتهن من خلال برامج التأهيل والتطوير بالتعاون مع الشركاء والجهات المتخصصة.



كما استعرضت أمنية محمد من إدارة الإعلام بالمجلس لأهم الحملات والمبادرات الإعلامية التي أطلقها المجلس خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، والتى تهدف إلى تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات.



جدير بالذكر أن شباب الإعلاميين الأفارقة يزورون مصر حاليا لحضور الدورة التدريبية التى ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإعلاميين الأفارقة على مجالات الإعلام المختلفة.