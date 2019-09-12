غرفة عمليات لرصد المخالفات الانتخابية بتونس

أنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، غرفة عمليات ستظل بحالة انعقاد مستمر على مدار يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، لتجميع نتائج رصد المخالفات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.



وأعلنت الهيئة- في بيان اليوم الخميس، فتح الخط الساخن للهيئة بصفة استثنائية يوم السبت المقبل، والذي يتزامن مع يوم الصمت الانتخابي، لتلقي مكالمات المواطنين الراغبين في الإبلاغ عن وقوع تجاوزات ومخالفات انتخابية.



ومن المقرر أن تصدر الهيئة تقريرًا أوليًا بشأن المخالفات الانتخابية في 18 سبتمبر الجاري.



يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في 13 سبتمبر الجاري، بينما سيكون 14 سبتمبر يوم صمت انتخابي، على أن تجرى عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات في 15 سبتمبر الجاري.