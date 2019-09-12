روسيا ترحب باستعداد "طالبان" مواصلة المفاوضات مع أمريكا

أعربت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن ترحيب بلادها باستعداد حركة "طالبان" مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، داعية الطرفين إلى سرعة استئنافها والتوصل إلى اتفاق سلام.



وقالت "زاخاروفا" في إحاطة اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بقرار الرئيس الأمريكي بإلغاء الاجتماع المغلق مع ممثلي حركة طالبان في كامب ديفيد، ووقف الاتصالات مع هذه الحركة، نأمل ألا يؤدي التوقف المؤقت الذي نشأ إلى تقويض جهود الطرفين، والتقدم الكبير المحرز في المفاوضات بشأن التسوية السلمية في أفغانستان".



وأضافت: "في هذا الصدد، نرحب ببيان حركة طالبان بشأن استعدادها مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومرة أخرى ننطلق من الحاجة إلى تسوية سياسية دبلوماسية للوضع في أفغانستان".



وتابعت: "ندعو الطرفان إلى استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام وتوقيعه، في حين أننا مقتنعون بأن تقليص الوجود العسكري الأجنبي الكامل، شرط أساسي لتحقيق سلام دائم في أفغانستان ".