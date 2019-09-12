البرلمان المالاوى يشيد بجهود رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى

أشادت كاثرين جوتانى، رئيسة البرلمان المالاوي، بجهود الرئاسة المصرية الاتحاد الإفريقي والهادفة إلى دفع العمل الإفريقي المشترك والدفاع عن مصالح الدول الإفريقية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير حسن شوقى، سفير مصر لدى مالاوي، مع رئيسة البرلمان المالاوي التي تعد أول سيدة ترأس البرلمان المالاوي في تاريخه.



ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والزخم الذي تشهده حاليًا.



وصرح السفير المصري، اليوم الخميس، بأن رئيسة البرلمان المالاوي أعربت عن سعادتها بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، وخاصةً على الجانب البرلماني.



وعبرت "جوتانى" عن تقديرها لعراقة البرلمان المصري، وتطلعها لدعم التنسيق بين الجانبين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك للقيام بزيارة ثنائية إلى مصر، والالتقاء برئيس مجلس النواب المصري، بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في تنفيذ خطتها لتطوير العمل بالبرلمان المالاوي من خلال بناء قدرات أعضاء البرلمان وموظفيه.



وأكد السفير شوقي، رغبة مصر في الارتقاء بالعلاقات المصرية المالاوية فى كل المجالات، ومن بينها التعاون البرلماني، مرحبًا بالمبادرات المقترحة من رئيسة البرلمان لتعزيز تلك العلاقات، وإنشاء لجنة صداقة مشتركة تضم أعضاء من مجلس النواب المصري والبرلمان المالاوي.