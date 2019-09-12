التعليم تعلن موعد توزيع أجهزة التابلت للأول الثانوى

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة، حيث أوضح الوزير أن توزيع التابلت سيجري على دفعات خلال الفترة من نوفمبر لديسمبر المقبل.



وأوضح أن طلاب الصف الثاني الثانوي بالفعل تسلموا التابلت العام الدراسي الماضي.