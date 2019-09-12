انتخابات الرئاسة التونسية.. ماذا يرى المراقبون؟

عرضت فضائية "الغد"، فيديو يرصد تقريرًا عن كيف يرى المراقبون انتخابات الرئاسة التونسية؟.



وأشار التقرير، إلى أن الانتخابات الرئاسية في تونس تمثل اختبارًا حقيقيًا لرغبة الأطراف السياسية الفاعلة في الحفاظ على الديمقراطية والنظام السياسي الذي لا يتحكم فيه أي منهم أو يسيطر عليه.



وعلى الرغم من أن تونس قد شهدت انتخابات متعددة منذ 2011 فإن السباق الرئاسي لهذا العام في طريقه لأن يكون سباقا استثنائيا، فبعد سنوات تميزت بالإجماع والتسويات تمثل الانتخابات القادمة شكوكا لدى الناخب التونسي وأن نتيجة الانتخابات الرئاسية قد تؤدي إلى التأثير على النظام السياسي شبه الرئاسي في تونس، ففي حال وصول أحد المرشحين الذي لا يحظى بدعم حزبي قوي إلى قصر قرطاج، ربما قد يدافع عن نظام أكثر رئاسية ويدفع باتجاه تعديلات دستورية، بينما وصول مرشح يحظى بدعم برلماني قوى ربما يتجه أكثر فأكثر إلى النظام البرلماني.

