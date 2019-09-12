بريطانيا توقع عقدًا بقيمة 1.5 مليار دولار لتحديث أسطولها

وقعت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عقدًا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار) مع شركة محلية لبناء أسطول جديد من السفن الحربية، يُتوقع أن يساعد أحواض بناء السفن في البلاد التي تعاني صعوبات اقتصادية.



وأعلن تحالف شركات بابوك الدولي البريطاني، أنه سيبدأ صنع خمس فرقاطات من نوع 31 متعددة الاستخدام عام 2021 على أن يتم تسليمها عام 2027.



ورغم أن تجميع الفرقاطات سيتم في أسكتلندا، إلا أن التصنيع يشمل سلاسل إمدادات على امتداد البلاد.



وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "المملكة المتحدة جزيرة تتطلع الى الخارج، ونحن نحتاج الى قطاع صناعة سفن وبحرية ملكية يعكسان أهمية البحار لأمننا وازدهارنا.. أتطلع الى ترميم التأثير البريطاني وتفوقه عبر محيطات العالم".



ومن المتوقع أن يعزز هذا العقد الوضع الاقتصادي لحوض "هارلاند وولف" لبناء السفن في بلفاست الذي يشتهر ببنائه سفينة تايتانيك وتم وضعه في أغسطس تحت الحراسة القضائية.



ويشمل تحالف شركات بابكوك أيضا حوضا لبناء السفن في جلاسجو تم تأميمه من قبل الحكومة الأسكتلندية لإنقاذه من الانهيار.



وقال آرتشي بيتيل الرئيس التنفيذي لبابكوك: "ستوفر الفرقاطة آروهاد 140 لسلاح البحرية الملكية فئة جديدة من السفن ذات قدرة أكيدة على القيام بمهمات لحفظ السلام ومهمات إنسانية ومكافحة الحروب، بينما تقدم أيضا للمجتمعات وسلاسل الإمداد في جميع أنحاء المملكة المتحدة مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية وفرص العمل".



وتعاني صناعة السفن البريطانية منذ عقود تدهورًا نتيجة المنافسة المتنامية من قبل صانعي السفن الآسيويين مثل كوريا الجنوبية.



وأثار خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي مخاوف تتعلق بالتوظيف واليد العاملة المطلوبة، والفرقاطة من نوع 31 هي نسخة مصغرّة من السفينة الحربية من نوع 26 التي يستخدمها سلاح البحرية اليوم.



وستبلغ كلفة إنتاج الفرقاطة الواحدة نحو 250 مليون جنيه.