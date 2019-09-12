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مصر

بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت نتائج تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر موقع التنسيق الإلكتروني بة بوابة الحكومة المصرية ولكن قد يعانى الموقع من ضغط شديد من قبل الطلاب الباحثين عن نتائجهم ليطبوا أوراق الترشيح للكليات والمعاهد، لذلك من لم يتمكن من الحصول على نتيجته يترك لنا رقم جلوسه، وتخصصه والشعب التى درس فيها ونرسل له النتيجة فورًا.

يترقب طلاب شهادات الدبلومات الفنية «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» بنظامي ثلاث وخمس سنوات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث وخمس سنوات على بوابة الحكومة المصرية والتي من المقرر أن تظهر رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يزداد التوتر والقلق بين جميع الطلبة والطالبات خلال هذه اللحظات الحاسمة، فيستمر كل منهم في البحث المستمر عن النتيجة بين المواقع المختلفة.

تستعد وزارة التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على موقع بوابة الحكومة المصرية، حيث كشفت مصادر بالوزارة أن النتيجة ستعلن اليوم الخميس، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق طلاب الثانوية العامة التي ظهرت يوم الأحد الماضي.

يواجه موقع بوابة الحكومة المصرية ضغطًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور الذين يبحثون عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعثر بعض الطلاب عند الحصول على النتيجة مع ظهورها، لذا يمكنك المحاولة عدة مرات، وذلك من أجل اطمئنان الطلاب على مستقبل بعد الإعلان رسميًا عن موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات المصرية.

بدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2019، في 17 أغسطس الماضي للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات، فجاء الحد الأدنى للقبول بالتنسيق كالآتي دبلوم المدارس الثانوية «التجارية- الصناعية- الزراعية- السياحة والفنادق» 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.

أعلنت الوزارة الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها ليكون دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصنـاعية- السياحة والفنادق- الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- مركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض «شعبة تمريض» التابعة للجامعات 75% فأكثر.

أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، ويتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية ليتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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