رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في تصريحات صحفية، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة ستظهر رسميًا الأحد 8 سبتمبر، إلا أنه لم يشر إلى نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019.







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