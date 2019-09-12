رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:19 م
يقدم موقع" الدستور" في هذا التقرير نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ، التي ينشرها موقع بوابة الحكومة المصرية فور ظهورها وإتاحتها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسئولة عن تنسيق 2019.
ويترقب الطلاب خلال هذه الساعات موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وننشر في هذا التقرير، بيان الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية جميع الأقسام «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» بنظامي 3 و5 سنوات، للعام الدراسي 2018 - 2019.
وحسب مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويترقب الطلاب خلال هذه الساعات موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وننشر في هذا التقرير، بيان الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية جميع الأقسام «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» بنظامي 3 و5 سنوات، للعام الدراسي 2018 - 2019.
وحسب مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في تصريحات صحفية، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة ستظهر رسميًا الأحد 8 سبتمبر، إلا أنه لم يشر إلى نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019.
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