بكلمات مؤثرة.. دينا تنعي "صانع النجوم" سيمون أسمر

نعت الراقصة دينا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر.



وعلقت: " وداعا صانع النجوم، الأستاذ الفنان المخرج المبدع، اللي كان سبب كبير جدا في شهرتي في لبنان، أستاذي وأستاذ فنانيين كتير جدا".



يذكر أن المخرج الكبير رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 76 عاما، ويعتبر "أسمر" صاحب فكرة برنامج "استوديو الفن" لاكتشاب المواهب، وقد تخرج من البرنامج عدد كبير من النجوم أبرزهم ماجدة الرومي، نوال الزغبي، وائل كفوري.

