الكشف عن سبب شائع لاضطراب الدماغ

أعلن علماء جامعة ييل الأمريكية، أن المواد الغذائية الغنية بالدهون تسهم في اضطراب وظائف الدماغ.



وأفاد موقع MedicalXpress، بأن الخبراء درسوا تأثير النظم الغذائية المختلفة في أجسام الحيوانات.



واتضح من هذه الدراسة، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكربوهيدرات، يسهم في عملية الالتهابات الحاصلة في منطقة ما تحت المهاد "الحصين" خلال ثلاثة أيام قبل ظهور أولى علامات السمنة.



ولاحظ الخبراء تغييرًا في بنية الخلايا الدبقية العصبية الصغيرة Microglia المناعية في الجهاز العصبي المركزي.



عند اتباع نظام غذائي غني بالدهون، يزداد نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة بصورة مثيرة، بسبب انخفاض عضيات الميتاكوندريا في الخلايا المنتجة للطاقة.



ولاحظ الباحثون اشتراك البروتين UCP2 الفاصل، الذي يساعد خلايا منطقة ما تحت المهاد على تنظيم توازن الجلوكوز والطاقة، وأن حجب البروتين UCP2 ساعد الحيوانات التي كان نظامها الغذائي غنيًا بالدهون على الاكتفاء بتناول كمية قليلة من الطعام وعدم زيادة وزنها.