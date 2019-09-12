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رياضة

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب شهر أغسطس في ليفربول

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:03 م
الدولي المصري محمد
الدولي المصري محمد صلاح،
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فاز الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب بفريقه نادي ليفربول الإنجليزي، عن شهر أغسطس، حيث سجل 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين خلاله بجميع المسابقات.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، الخميس، أن "صلاح" ساعد فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، أيضًا على التتويج بكأس السوبر الأوروبي عبر تسجيل ركلة جزاء حاسمة أمام تشيلسي في إسطنبول.

وحصل "صلاح" على الجائزة بالتفوق على زميليه السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، في تصويت الجمهور، الذي أجري على موقع النادي لأول مرة للفوز بجائزة "ستاندارد تشارترد".

وقال "صلاح" لدى تسلمه الجائزة: "سعيد للفوز بالجائزة لكن الأهم كما قلت من قبل هو الفوز بالمباريات.. لقد حققنا الانتصار في كل لقاءاتنا الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي وكانت نتائجنا جيدة لذلك نحتاج لمواصلة التركيز في مبارياتنا والاستمرار بالفوز".

وأضاف جناح الريدز: "كان شهرًا جيدًا بالنسبة لنا وفزنا بلقب خلاله وهو شيء رائع لنا كفريق. وظهر الجميع بأداء مميز خاصة الطريقة التي تمكننا من اللعب بها، لذلك نحن سعداء بما نحن عليه الآن".

وبسؤاله على هدفه المبهر في الفوز على آرسنال بعد أداء فردي مميز تجاوز خلاله المدافع البرازيلي ديفيد لويز ليسكن الكرة الشباك بطريقة رائعة، قال "صلاح": "نعم، كان من أفضل أهدافي، لا أستطيع القول أنه أفضل أهدافي حتى الآن لكنه أعجبني".

وفي نفس الوقت، أكد "صلاح" الذي أحرز 3 أهداف في الموسم الحالي للبريميرليج حتى الآن، أن إحراز الأهداف جيد لكن الأهم بالنسبة هو فوز الفريق بالمباريات، مضيفًا "طالما أننا نفوز فلا يهم من يسجل الأهداف".

وحول مواجهة نيوكاسل يونايتد السبت المقبل، على ملعب "أنفيلد"، أعرب "صلاح" عن اعتقاده بأن "نيوكاسل خصم صعب داخل وخارج الأرض"، مضيفًا أن مواجهات نيوكاسل تكون دائمًا صعبة بسبب الطريقة التي يلعبون بها فهم فريق جيد يمتلك لاعبين جيدين ومدرب جيد، لكننا نحتاج للتركيز على أنفسنا والقيام بالمهمة.

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