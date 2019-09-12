شاهد.. نصائح لتنظيم وقت المذاكرة بعد العودة من المدرسة

قال المهندس عمرو عزب، مؤسس صفحة "fast learning"، إن الطالب يجب أن يضع جدولًا أسبوعيًّا يقسم فيه ساعات اليوم بين المذاكرة وممارسة الرياضة وهواياته، قبل بداية العام الدراسي الجديد.



وأوضح عزب، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر قناة "TeN"، أن الجدول الأسبوعي يجعل الطالب ذهنه حاضرًا دائمًا لواجباته، ويساعده على تنظيم وقته، حتى يستطيع أن يوفق بين دراسته وممارسة هوايته.



وأضاف، أن الطالب من الممكن أن يستغل وقت المواصلات، في قراءة بعض المقتطفات من المواد الدراسية ووضع ملاحظات لها، لتسهيل المذاكرة عليه في البيت، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون الطالب لديه هدف من المذاكرة.

