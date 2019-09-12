السكة الحديد: القضاء على «عربات الغلابة» بحلول 2020

قال مصدر مسئول في هيئة السكة الحديد، إن هناك توجيهات سيادية بشأن إنهاء عربات الدرجة الثالثة في مرفق السكة الحديد، والتي تعرف باسم «عربات الغلابة»، موضحًا أن الهيئة ستطور وتجدد 500 عربة درجة ثالثة من خلال إعادة تأهيلهم من جديد.



وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أنه سيتم تغيير المقاعد والشبابيك والأبواب بهذه العربات، وكما سيتم تزويدها بسلات مهملات وتغيير دورات المياه بداخلها لتكون مناسبة للاستخدام الآدمي.



وتابع، أن تطوير العربات سيتم في مصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتقليل التكلفة الكلية لتطويرها، بدلًا من إرسالها خارج مصر مما ينتج عنه زيادة تكلفة التطوير وزيادة الأعباء على السكة الحديد.



وأشار المصدر، إلى أنه ضمن صفقات السكة الحديد توفير 500 عربة مكيفة للدرجة الثالثة، وذلك ضمن صفقة الـ1300 عربة المفترض وصول أول عربة منها خلال سبتمبر الجاري، لتصبح هيئة السكة الحديد تمتلك 1000 عربة للدرجة الثالثة تعمل بكفاءة عربات الدرجتين الأول والثانية، وذلك خلال 2020.