الخميس 12 سبتمبر 2019 الموافق 13 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد: القضاء على «عربات الغلابة» بحلول 2020

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:49 م
جريدة الدستور
علا غزال
طباعة
قال مصدر مسئول في هيئة السكة الحديد، إن هناك توجيهات سيادية بشأن إنهاء عربات الدرجة الثالثة في مرفق السكة الحديد، والتي تعرف باسم «عربات الغلابة»، موضحًا أن الهيئة ستطور وتجدد 500 عربة درجة ثالثة من خلال إعادة تأهيلهم من جديد.

وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أنه سيتم تغيير المقاعد والشبابيك والأبواب بهذه العربات، وكما سيتم تزويدها بسلات مهملات وتغيير دورات المياه بداخلها لتكون مناسبة للاستخدام الآدمي.

وتابع، أن تطوير العربات سيتم في مصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتقليل التكلفة الكلية لتطويرها، بدلًا من إرسالها خارج مصر مما ينتج عنه زيادة تكلفة التطوير وزيادة الأعباء على السكة الحديد.

وأشار المصدر، إلى أنه ضمن صفقات السكة الحديد توفير 500 عربة مكيفة للدرجة الثالثة، وذلك ضمن صفقة الـ1300 عربة المفترض وصول أول عربة منها خلال سبتمبر الجاري، لتصبح هيئة السكة الحديد تمتلك 1000 عربة للدرجة الثالثة تعمل بكفاءة عربات الدرجتين الأول والثانية، وذلك خلال 2020.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

معلقًا على فتوى لـ"الإفتاء".. خالد الجندي: أنا في حيرة من أمري

منذ حوالي 13 ساعة

إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

78.5 مليار جنيه دخل مصر من منجم "السكرى"

منذ حوالي 7 ساعات

مصادر: ريال مدريد يعرض 210 ملايين يورو لشراء "صلاح"

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

تعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

"سرق أموال والدته.. وشرد أسرة أخيه المتوفي".. شقيق محمد علي يفضحه

تعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا خلفًا لنبيل صادق

أيام زمان

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

الصحة

باحثون يطورون عقارًا جديدًا للحماية من ألزهايمر

تعرف على أفضل أنواع مضادات الأكسدة

10 فوائد مذهلة للمشروم

5 علامات مبكرة على خطر الإصابة بالشلل الرعاش

الرئيس نيوز

استاد القاهرة: لن أستقبل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ضبط نجلي "السبكي" بتهمة تعاطي "كوكايين"

"عائدات لا تقل عن 15 مليار دولار".."سياحة البرلمان" تتوقع انتعاشة سياحية كبرى

خاص| بالمستندات: تفاصيل خطة الدولة لتأهيل الموظفين الجدد بالحكومة

منوعات

الكشف عن سبب شائع لاضطراب الدماغ

تنزانيا تستقبل 9 من وحيد القرن الأسود من جنوب إفريقيا

رواندا تستضيف منتدى الثورة الخضراء الأفريقية العام المقبل

مالطة تستضيف النسخة الأولى من مهرجان "نجوم المتوسط" الغنائي

كشكول

وزير التعليم: بناء فصول جديدة للتغلب على أزمة الكثافة

تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب القاهرة 628 وصيدلة 619 للطالبات

ننشر مؤشرات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

التعليم تفتتح أول مدرسة لتكنولوجيا الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والداجنى

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: الهجمات الإرهابية لـ"داعش" تهدد أمن القارة الإفريقية

اتهامات للسويد بالتقصير فى إعادة أطفال عائلات داعش

الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادات حوثية فى مواجهات شرق صنعاء

المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى فى «التخابر مع حماس»


زيت وسكر

تفاصيل خطة استبدال “التوك توك” بسيارات “ميني فان” (فيديو)

ارتفاع نسبة التسجيل الإلكتروني بمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد لـ ٥٣٪

“القوى العاملة”: تجديد 9268 تصريح لمصريين بالأردن من خلال الحاسب الآلي

حقوق وواجبات المرأة العاملة وفقًا لقانون العمل الجديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
حتى لا ينتحر وائل
أحمد بهاء الدين شعبان
حرب "يوم القيامة" (2)
جلال حمام
استجواب صدام حسين
مؤمن المحمدي
الحنة يا الحنة
المزيد

الثقافة

أمسية لمناقشة عالم الأفلام السينمائية وظاهرة الأبطال الأشرار

دفعت رشوة لتنجو من "تيتانيك".. تعرف على المصممة لوسي دوف جونسون

١٨ سبتمبر الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي بمكتبة القاهرة

كورال ذوي القدرات الخاصة بتنمية المواهب في معهد الموسيقى العربية

صفحتنا ع الفيس بوك