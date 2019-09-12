تفاصيل موعد وأسعار تذاكر حفل دنيا بطمة في المغرب

تستعد المطربة دنيا بطمة لإحياء حفل غنائي ضخم في إحدى الفنادق الكبرى بالمغرب، وذلك يوم 21 سبتمبر المقبل، وتقدم من خلاله باقة مميزة من أجمل أغنياتها، وسط حضور كبير من قبل محبيها ومتابعيها.



وتنقسم أسعار تذاكر الحفل لثلاث فئات: الأولى التذكرة الفضية بـ250 درهم مغربي، والثانية التذكرة الذهبية بـ400 درهم مغربي، أما الثالثة فئة الـVIB تبلغ سعرها لـ750 درهم مغربي.



ومن المعروف أن الفنانة دنيا بطمة أصدرت في وقت سابق العديد من الأغاني بلهجات مختلفة، بالإضافة إلى لهجتها الأم، منها الخليجية والمصرية، لتضيف إلى رصيدها الآن أغنية باللهجة اليمنية.



يشار إلى أن دنيا بطمة أصدرت منذ الفترة الماضية، عملا وطنيا، تحت عنوان "الداخلة" (مدينة تقع في الصحراء المغربية)، بمناسبة عيد العرش، كهدية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاقت استحسان الجمهور المغربي والعربي.